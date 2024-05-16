Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
16 May 2024 01:35 - Güncelleme : 16 May 2024 02:09
Son dakika deprem! Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre saat 01.23'te ve 01.27'de Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem meydana geldi,
Midilli Adası açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre depremin derinliği 5 km olarak kayıtlara geçti.
Sarsıntının hemen ardından saat 01.27'de Midilli Adası'nda ikinci bir deprem daha kayıtlara geçti. 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.4 olarak bildirildi.
Depremle ilgili olumsuzluk kayıtlara geçmedi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr