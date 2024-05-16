Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem! Kandilli'den açıklama geldi

16 May 2024 01:35 - Güncelleme : 16 May 2024 02:09

Midilli Adası açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre depremin derinliği 5 km olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntının hemen ardından saat 01.27'de Midilli Adası'nda ikinci bir deprem daha kayıtlara geçti. 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.4 olarak bildirildi.

Depremle ilgili olumsuzluk kayıtlara geçmedi.