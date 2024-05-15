Mardin'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi büyüklüğü duyurdu 

15 May 2024 22:12 - Güncelleme : 15 May 2024 22:25

Mardin'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depreme dair detaylar netleşti. Son dakika deprem, Mardin'de deprem başlıklarıyla aratılan konuya dair açıklama geldi. Kandili Rasathanesi tarafından depremin nerede olduğu ve depremin kaç şiddetinde olduğu açıklandı. Deprem, vatandaşların telefonlarına da olmadan 5 saniye önce 'Mardin'de son dakika deprem' uyarısı olarak gönderildi.

MARDİN SON DAKİKA DEPREM!

Vatandaşlar tarafından hissedilen 3.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İlk etapta sosyal medyada yayılan depreme dair Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Valilik, Belediye tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

MARDİN'DE MEYDANA GELEN DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez üssü Mardin Kızıltepe olan deprem deprem çevre illerde de hissedildi. Yerin 9.5 kilometre altındaki depreme dair Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklama geldi.

Mardin'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içerimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...