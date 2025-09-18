Bayern Münih Chelsea maçı kaç kaç bitti? Almanlar yıktı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi grup safhası ilk hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Bayern Münih sahasında İngiltere ekibi Chelsea'yi misafir etti.

Bayern Münih ağırladığı Chelsea'yi 3-1’lik sonuçla yendi.

Bayern'e zaferi getiren golleri 20. dakikada kendi kalesine Trevoh Chalobah, 27.(P) ve 63. dakikalarda ise Harry Kane attı.

Chelsea'nin tek sayısı ise 29. dakikada Cole Palmer’dan geldi.

2. haftada Bayern Münih Güney Kıbrıs takımı Pafos’a deplasmanda çıkarken Chelsea ise Benfica’yı evinde konuk edecek.