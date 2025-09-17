Menü Kapat
24°
 | Bengü Sarıkuş

YÖK açıkladı: 19,3 milyon öğrencinin üniversite kaydı silindi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada son 10 yıl 9 ayda üniversitelerde kaydı silinen 19,3 milyon öğrencinin kayıtlarının silinme sebebi hakkında bilgi verildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
16:45
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
16:47

Yükseköğretim Kurulu (), üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, 19 milyon 268 bin 608 sayısının, , yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, öğrencinin kendi isteğiyle kaydını sildirme ve vefat gibi nedenlerle kaydı silinen toplam öğrenci sayısını ifade ettiğini bildirdi.

YÖK açıkladı: 19,3 milyon öğrencinin üniversite kaydı silindi

YÖK'ten, "2015-2025 yıllarında 19 milyonu aşkın öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığına" yönelik iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2015'ten bugüne açık öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere kendi isteğiyle kayıtlı olduğu yükseköğretim programından kaydını sildiren öğrenci sayısının 2 milyon 806 bin 779 olduğu belirtildi.

YÖK açıkladı: 19,3 milyon öğrencinin üniversite kaydı silindi

Açıklamada, bu öğrencilerden 1 milyon 405 bin 830'unun başka bir yükseköğretim programında daha kaydı bulunduğu belirtilerek, "Dolayısıyla son 10 yıl 9 ayda, kendi isteğiyle kaydını sildirerek 'yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'dur." bilgisine yer verildi.

Başarısızlık, ders kaydını yenilememe, eksik belge gibi nedenlerle üniversite tarafından kaydı silinen toplam öğrenci sayısının 4 milyon 398 bin 166 olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

YÖK açıkladı: 19,3 milyon öğrencinin üniversite kaydı silindi

"Belirtilen dönemde 10 milyon 65 bin 72 öğrenci mezun olmuş, 1 milyon 986 bin 993 öğrenci yatay geçiş, aktarma veya başka programa kayıt yaptırma suretiyle yükseköğrenimine devam etmiştir. Öğrencilerin program veya üniversite değişikliği sürecinde önceki programdan kaydı silinmekte ve yeni programa kaydı yapılmaktadır. Bu süreçte ayrıca 11 bin 598 öğrencinin vefat nedeniyle kaydı silinmiştir.

Dolayısıyla 19 milyon 268 bin 608 rakamı, çeşitli nedenlerle (mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, kendi isteğiyle kaydını sildirme, vefat) kayıt silme işlemi yapılan toplam öğrenci sayısını ifade etmektedir."

