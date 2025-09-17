Menü Kapat
Hava Durumu
24°
Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu gündemde

Fenerbahçe bugün erteleme maçları kapsamında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu ve Ederson forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçında Kerem Aktürkoğlu, Ederson neden yok, oynamıyor sorularının cevapları merak ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 14:32

'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında oynanması planlanan ancak 'nin Avrupa maçı nedeniyle ertelenen karşılaşması bugün gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında sarı-lacivertlilerde 9 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından , Fenerbahçe - Alanyaspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu gündemde

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının oynanması gereken tarihten daha sonra takıma katıldığı için karşılaşmada forma giyemiyor. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerin 21 Eylül 2025 Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa deplasmanı ile tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu gündemde

EDERSON FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu gibi Fenerbahçe'nin yeni dünyaca ünlü yıldız kalecisi Ederson'da mücadelede aynı sebepten dolayı forma giyemeyecek. Ederson'un da Kasımpaşa deplasmanında tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu gündemde

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Ederson'un yanı sıra Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Edson Alvarez'de daha sonra transfer oldukları için kadroda yer almayacak.

Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran ise sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Alanyaspor ise tam olarak sahada olacak.

Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu gündemde

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Yusuf, Maestro, Makouta, Enes, İbrahim, Ui-jo, Ogundu

