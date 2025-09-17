Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maç kadrosu gündemde

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 1. haftası kapsamında oynanması planlanan ancak Fenerbahçe'nin Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Alanyaspor karşılaşması bugün gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında sarı-lacivertlilerde 9 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Kerem Aktürkoğlu, Ederson Fenerbahçe - Alanyaspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının oynanması gereken tarihten daha sonra takıma katıldığı için karşılaşmada forma giyemiyor. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerin 21 Eylül 2025 Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa deplasmanı ile tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

EDERSON FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu gibi Fenerbahçe'nin yeni dünyaca ünlü yıldız kalecisi Ederson'da mücadelede aynı sebepten dolayı forma giyemeyecek. Ederson'un da Kasımpaşa deplasmanında tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Ederson'un yanı sıra Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Edson Alvarez'de daha sonra transfer oldukları için kadroda yer almayacak.

Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran ise sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Alanyaspor ise tam kadro olarak sahada olacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Yusuf, Maestro, Makouta, Enes, İbrahim, Ui-jo, Ogundu