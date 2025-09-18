Ajax Inter maçının kazananı belli oldu! Hakan Çalhanoğlu’nun gecesi

Ajax ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış karşılaşmasında mücadele etti.

Ajax'ın Johan Cruijff Arena'sında oynanan müsabakada, 42. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya ekibi Inter’i öne çıkardı.

Maçın 47. dakikasında bir korner daha kazanan İtalyan temsilcisinde topun başına yeniden Hakan geçti.

Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve farkı 2-0’a taşıdı.

Bu skorla beraber Inter, Devler Ligi’ne zaferle başlamış oldu.

Turnuvada gelecek hafta Inter, Slavia Prag’ı evinde konuk ederken Ajax ise Marsilya deplasmanına çıkacak.