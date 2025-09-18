Liverpool Atletico Madrid maç sonucu kaç kaç? 90+2’de yıktı

Liverpool ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında kozlarını paylaştı.

İngiltere'de oynanan karşılaşmada Liverpool, 4. dakikada Robertson, 6. dakikada Salah'ın golleriyle 2-0 üstünlük sağladı.

Atletico ise bu gollere Marcos Llorente'nin 45+3 ve 81. dakikalarda attığı gollerle yanıt verdi.

Müsabakada son sözü ise 90+2’de Liverpool'da Van Dijk söyledi.

Bu neticenin ardından Liverpool, Devler Ligi'ne 3 puanla giriş yaptı. Atletico ise 1 puanı son anlarda kaçırdı.

Turnuvanın gelecek haftasında İngiliz devi, İstanbul'da Galatasaray'ın misafiri olacak.

Atletico Madrid ise Frankfurt ile evinde karşılaşacak.

Ayrıca Arne Slot'un talebeleri bu sezon 3. defa 90+'larda maç kazanmış oldu.