Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi! Muğla ve çevre illerden hissedildi (15 Mayıs)
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 May 2024 16:11 - Güncelleme : 15 May 2024 16:17
Kandilli Rasathanesi aracılığıyla gün içerisinde olan tüm sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyoruz. Vatandaşlar Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte son dakika deprem listesi...
Bugün Muğla ve Aydın'da hissedilen sarsıntının ardından deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Vatandaşlar depremin saat kaçta, nerede ve kaç büyüklüğünde olduğu gibi soruların cevaplarını merak ediyor.
15 Mayıs Çarşamba günü Akdeniz denizinde Girit Adası açıklarında saat 15.42 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Muğla, Aydın ve Antalya'dan hissedildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre son paylaşılan depremlerin detayları ise şöyle:
Kaynak: TGRT HABER