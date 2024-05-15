Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi! Muğla ve çevre illerden hissedildi (15 Mayıs)

15 May 2024 16:11 - Güncelleme : 15 May 2024 16:17

Bugün Muğla ve Aydın'da hissedilen sarsıntının ardından deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Vatandaşlar depremin saat kaçta, nerede ve kaç büyüklüğünde olduğu gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

15 Mayıs Çarşamba günü Akdeniz denizinde Girit Adası açıklarında saat 15.42 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Muğla, Aydın ve Antalya'dan hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre son paylaşılan depremlerin detayları ise şöyle: