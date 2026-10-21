Ege Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi önündeki kedilerin zehirli mama verilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ege Üniversitesinden kedilerin zehirlendiği iddialarına açıklama Ege Üniversitesi, yerleşkedeki kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki sosyal medya iddialarının asılsız olduğunu belirterek konuya ilişkin hukuki girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Üniversite yönetimi, "Ege Üniversitesinde kediler zehirleniyor" şeklindeki iddiaları yalanladı ve iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki girişimlerde bulunulduğunu bildirdi. Üniversite yönetimi ile Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu öğrencileri arasında sahipsiz hayvanlara yönelik ortak çözüm oluşturulması amacıyla görüşmeler sürdürülüyor. Bornova Belediyesince yerleşkeden alınan 83 köpeğin sağlık durumları, bakım ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. Yerleşkeden alınan köpekler, gönüllü öğrencilerin iş birliğiyle sahiplendirildi.

EGE ÜNİVERSİTESİNDEN İDDİALARA YALANLAMA

Sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin üniversite yönetiminden açıklama geldi. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Ege Üniversitesinde kediler zehirleniyor" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

İddiaları ortaya atanlar hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki dezenformasyon içeriklerinin üniversitemizle ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ALINDI

Yerleşkede sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve ortak çözüm oluşturulması amacıyla üniversite yönetimi ile Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu öğrencileri arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, öğrencilerin görüş ve önerilerinin dinlendiği, Bornova Belediyesince yerleşkeden alınan 83 köpeğin sağlık durumları, bakım ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin yetkili kurumlardan edinilen bilgilerin öğrencilerle paylaşıldığı ifade edildi.

Köpeklerin gönüllü öğrencilerin de iş birliğiyle sahiplendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizle gerçekleştirilen görüşmede ortaya konulan karşılıklı anlayış, sağduyu ve uzlaşı kültürünü son derece kıymetli buluyor, tüm canlıların yaşam hakkını ve refahını gözeten yaklaşımımız doğrultusunda, ilgili kurumlar ve öğrencilerimizle yapıcı iletişim ve iş birliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz."