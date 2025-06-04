Ege'de 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesi var mı? Osman Bektaş'tan dikkat çeken açıklama

Ege Denizi'nde 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketlilik devam ediyor. Art arda meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesi olup olmadığına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Ege'deki deprem hareketliliği sürüyor. Ege Denizi'nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem başta Muğla olmak üzere Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir'de de hissedildi. Şiddetli deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ege Denizi'nde art arda yaşanan sarsıntılarla ilgili deprem uzmanlarından da açıklamalar geldi.

EGE SAHİLLERİNİN 8-9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Ege sahillerinde 8-9 büyüklüğünde deprem tehlikesinin var olup olmadığına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Teorik olarak risk var diyen Bektaş şu ifadeleri kullandı;

"Teorik olarak evet. Ancak henüz değil. Neden? Bu büyüklükteki deprem enerjisini ancak Grit-Rodos güneyindeki levha sınırı fayı ( Helen dalma-batma kuşağı ) oluşturabilir. 365 ve 1303 yıllarında Grit-Rodos çevresinde yaşanmış en son mega depremlerin tekrarlanma süresi yaklaşık 1000 yıl olduğuna göre 8-9 büyüklüğünde depremin günümüzde oluşması çok düşük bir olasılıktır. Ara sakinlik olan dönemi olan günümüzde ancak 1956 Amorgos 7,8 ve 2021 Grit 6,4 gibi orta- büyük depremler yaşanabilir."

https://x.com/profobektas/status/1930099485905916358