Eğlencenin sonu kanla bitti: Evde kendini vuran genç öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde evde eğlence ölümle sonuçlandı. Bir genç arkadaşlarıyla eğlendiği sırada kafasına bir el silahla ateş açtı ve hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı ise seken kurşundan ağır yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde evde arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği sırada silahla kafasına bir el ateş eden genç hayatını kaybederken, yanında bulunan diğer arkadaşı ise ağır yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Cuma Değirmeni Sokak üzerinde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde İ.K. (20), N.K. (25) ve M.Ç. (16) ile evde bulunan Ceyhan Güneş(18), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda yanında bulunan tabanca ile kafasına bir el ateş etti. Güneş'ten seken mermi, arkadaşı M.Ç.'ye isabet etti.

ŞOK YAŞADILAR

Olayın şokunu yaşayan arkadaşları ve binada bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ceyhan Güneş ve yanında bulunan arkadaşı M.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ceyhan Güneş, hayatını kaybetti.

SEKEN MERMİYLE AĞIR YARALANDI AMELİYATA ALINDI

Olay sırasında seken mermi ile göğsünden ağır yaralanan M.Ç.'nin ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer taraftan olay sırasında bulunan İ.K. (20), N.K. (25) ifadeleri alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde 1 adet boş kovan ve 10 adet mermi dolu şarjör bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.