Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

El frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen çekici hareket etti. Pompacının hızlı refleksi ile muhtemel bir facianın önüne geçilen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 19:16

-Gaziantep karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yakıt almak için istasyona giren bir sürücüsü, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutarak içeriye girdi. El freni çekilmeyen çekici, bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı.

El frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü

Durumu fark eden istasyon çalışanı pompacı, hızlı bir şekilde müdahale ederek aracı durdurdu. Pompacının hızlı refleksi ile muhtemel bir facianın önüne geçildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

El frenini çekmeyi unuttu, faciadan dönüldü


Yaşanan olayı anlatan istasyon çalışanı pompacı Mehmet Fatih Özdemir, "Araç geldikten sonra yakıt doldurmaya başladık. İnerken el frenini indirmeyi unutmuştu. Sürücü yanımızda otururken araç hareket etmeye başladı. O sırada koşup el frenini çektim. Büyük bir olabilirdi. Herkesin bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erol Karaömeroğlu kimdir, öldü mü? Eski Bitlis Valisi Sivas'ta trafik kazası geçirmişti
Aksaray'da feci kaza! Otomobil duvara çarpıp yola savruldu: 1 ağır yaralı
Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
ETİKETLER
#kaza
#akaryakıt istasyonu
#şanlıurfa
#çekici
#El Fren
#Gabiantep
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.