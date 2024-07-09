El frenini çekmeyi unuttuğu araç hareket etmeye başladı! Camdan içeri atlayarak durdurdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:40
İstanbul Esenyurt ilçesinde bir seyyar satıcının el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiğini gören esnaf, camdan içeri atlayarak durdurdu.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde yaşanan olayda, seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetini park ederek satış yapmak istedi. El frenini çekmeyi unutan adam, kısa süre sonra hareket ettiğini gördü.
OLAY ANI KAMERADA
Koşarak açık haldeki camdan içeri atlayan seyyar satıcı, el frenini çekerek aracını durdurdu. Yaşanan olayda şans eseri ufak çaplı maddi yaşanırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı