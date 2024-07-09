El frenini çekmeyi unuttuğu araç hareket etmeye başladı! Camdan içeri atlayarak durdurdu

09 Temmuz 2024 10:32 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:40

Ünlü avukat Ersan Şen'den 'Eylem Tok' itirafı: Bu kadar tepki beklemiyordum

Ünlü avukat Ersan Şen'den 'Eylem Tok' itirafı: Bu kadar tepki beklemiyordum

Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde yaşanan olayda, seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetini park ederek satış yapmak istedi. El frenini çekmeyi unutan adam, kısa süre sonra hareket ettiğini gördü.

OLAY ANI KAMERADA

Koşarak açık haldeki camdan içeri atlayan seyyar satıcı, el frenini çekerek aracını durdurdu. Yaşanan olayda şans eseri ufak çaplı maddi yaşanırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.