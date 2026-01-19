Elazığ ve Şırnak'ta eğitime kar molası

Yoğun kar yağışı etkisi altındaki Türkiye'nin doğu illerinden iki tatil haberi geldi. Elazığ ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime yarın ara verildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetimindeki kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakım evleri ve kurslarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir. İlçelerimizde ilçe şartlarına göre kaymakamlarca karar verilecektir." ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK

Şırnak genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitime de olumsuz etkiledi. Merkez ilçe ile Beytüşşebap ve Uludere'de özel kreşler ve anaokulları ile eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle özel kreşler ve anaokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli, hamile çalışanlar ile çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde artması beklenen buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BARTIN'DA KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamu çalışanlarına bir günlük idari izin verildi. Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ''İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, malul ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir'' denildi.