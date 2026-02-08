Elazığ'da hayvancılığı hastalık vurdu: 6 köy karantinada!

Elazığ'da hayvancılık faaliyetlerini hastalık vurdu. Keban ilçesinde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.

6 KÖY KARANTİNADA

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ilçede bulunan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantina altına alındı.

Ekipler, köylerde aşılama çalışması başlattı.

HAYVANLARDA ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı, ölüme kadar varabilen ciddi bir hayvan sağlığı problemi olarak öne çıkıyor. Ateşle seyreden hastalık; hayvanların derisinde papül ve nodül şeklinde lezyonlara yol açarken, aynı zamanda sistemik enfeksiyon oluşturabiliyor. Klinik tabloya göre akut ya da kronik seyir gösterebilen bu hastalık, viral kökenli olarak tanımlanıyor.

Hastalık yalnızca koyun ve keçilerde ağır semptomlara neden oluyor. Oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan virüs; çürüme süreçlerine, asidik ve alkali ortamlara karşı direnç gösteriyor. Kuru kabuklar içerisinde yıllarca canlılığını koruyabilen etkenin, yün üzerinde canlı kalma süresi 2 aya kadar çıkarken, bulaşık yüzeylerde ise bu süre 6 aya kadar uzayabiliyor.

Virüs sığırlarda çoğalabilmesine rağmen, klinik düzeyde bir hastalık tablosu oluşturmuyor. Yabani çift tırnaklı hayvanlarda da herhangi bir hastalık belirtisi tespit edilmiş değil. Ayrıca, söz konusu virüsün insanlarda enfeksiyona yol açmadığı belirtiliyor.