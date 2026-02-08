Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Elazığ'da hayvancılığı hastalık vurdu: 6 köy karantinada!

Elazığ'daki bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine alarma geçen ekipler, 6 köyü karantinaya aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elazığ'da hayvancılığı hastalık vurdu: 6 köy karantinada!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 03:01
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 03:01

Elazığ'da hayvancılık faaliyetlerini hastalık vurdu. Keban ilçesinde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.

6 KÖY KARANTİNADA

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ilçede bulunan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantina altına alındı.

Ekipler, köylerde aşılama çalışması başlattı.

Elazığ'da hayvancılığı hastalık vurdu: 6 köy karantinada!

HAYVANLARDA ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığı, ölüme kadar varabilen ciddi bir hayvan sağlığı problemi olarak öne çıkıyor. Ateşle seyreden hastalık; hayvanların derisinde papül ve nodül şeklinde lezyonlara yol açarken, aynı zamanda sistemik enfeksiyon oluşturabiliyor. Klinik tabloya göre akut ya da kronik seyir gösterebilen bu hastalık, viral kökenli olarak tanımlanıyor.

Hastalık yalnızca koyun ve keçilerde ağır semptomlara neden oluyor. Oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan virüs; çürüme süreçlerine, asidik ve alkali ortamlara karşı direnç gösteriyor. Kuru kabuklar içerisinde yıllarca canlılığını koruyabilen etkenin, yün üzerinde canlı kalma süresi 2 aya kadar çıkarken, bulaşık yüzeylerde ise bu süre 6 aya kadar uzayabiliyor.

Virüs sığırlarda çoğalabilmesine rağmen, klinik düzeyde bir hastalık tablosu oluşturmuyor. Yabani çift tırnaklı hayvanlarda da herhangi bir hastalık belirtisi tespit edilmiş değil. Ayrıca, söz konusu virüsün insanlarda enfeksiyona yol açmadığı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkari Yüksekova'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de şap kabusu sürüyor! Sakarya Karasu'da 37 mahallede karantina başladı
ETİKETLER
#karantina
#Hayvan Hastalığı
#Çiçek Hastalığı
#Koyun Keçi Hastalığı
#Elazığ Hayvancılık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.