Elon Musk'a bir darbe de ünlü gazeteden! X'i terk ettiler

20 Ocak 2025 19:55 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 20:02

Fransa'nın ünlü Le Monde gazetesi Donald Trump'ın Elon Musk ile işbirliği nedeniyle X kullanmayı durdurma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da çevre aktivist grupları ve İspanyol Üniversiteler Rektörler Konferansı (CRUE) başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu (STK), sosyal medya platformu 'X'i artık kullanmayacaklarını duyurmuştu.

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İspanya'da çevre örgütleri ve İspanyol Üniversitelerinin Rektörler Konferansı (CRUE) gibi önemli kuruluşlar, sosyal medya platformu "X"i kullanmayı bırakacaklarını bırakmalarının ardından Fransız Le Monde gazetesi de Trump'ın Elon Musk​ ile işbirliği nedeniyle X paylaşımlarını askıya aldıklarını duyurdu.

LE MONDE X'TEN ÇEKİLDİ!

Fransa'da, muhalefetten 19 milletvekilinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) ve bazı yerel yönetimlerin ardından, Le Monde gazetesi de X platformundaki paylaşımlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Le Monde Genel Yayın Yönetmeni Jérôme Fenoglio, gazetenin internet sitesinde yaptığı açıklamada, sosyal medya devlerinin "özgür bilgiye erişim" üzerinde küresel bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Fenoglio, Donald Trump’ın yanı sıra, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta’nın kurucu CEO'su Mark Zuckerberg ile Elon Musk gibi sosyal medya yöneticilerinin etkisinin bu tehdidi derinleştirdiğini belirtti.