Elon Musk'a X darbesi! Kurumlar tek tek çıkıyor

17 Ocak 2025 22:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:39

İspanya'da çevre aktivist grupları ve İspanyol Üniversiteler Rektörler Konferansı (CRUE) başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu (STK), sosyal medya platformu 'X'i artık kullanmayacaklarını duyurdu.

İspanya'da çevre örgütleri ve İspanyol Üniversitelerinin Rektörler Konferansı (CRUE) gibi önemli kuruluşlar, sosyal medya platformu "X"i kullanmayı bırakacaklarını duyurdu.

"Yeryüzü Dostları", "Greenpeace" ve "Ekoloji İçin Eylem" gibi çevre örgütlerinin de yer aldığı bu gruplar, "X"ten ayrılmak için ABD'nin yeni başkanı Donald Trump’ın yemin edeceği 20 Ocak tarihini belirledi.

Kararlarını açıklayan kuruluşlar, "Elon Musk’ın ABD hükümetinin bir parçası olacağını ve kimseye hesap verme zorunluluğunun bulunmamasını" bu adımın temel nedeni olarak gösterdi.

"X'TE EŞİT ŞARTKLART YOK"

Ortak açıklama yapan çevre örgütleri, "Musk, aşırı sağ fikirlere dayanan söylemleri desteklemekten ve teşvik etmekten, hatta Almanya örneğinde olduğu gibi diğer ülkelerin genel seçimlerine müdahale etmekten utanmıyor. Sosyal paylaşım ağları hiçbir zaman mükemmel olmadı ancak X'in tutumu, farklı konumların eşit şartlarda yer alması gereken bir sosyal ağ için kabul edilemez" ifadesini kullandı.

İspanya​'daki üniversitelerin rektörlerinin bağlı olduğu CRUE de "X"in artık "antidemokratik yönelimde olduğunu" belirterek, bunun "üniversitelerin demokratik, etik ve sorumlu değerlerin desteklenmesi felsefesine aykırı olduğunu" belirtti.

ALMANYA DA X'İ BIRAKMIŞTI!

ABD'li milyarder Elon Musk​'ın Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile yaptığı söyleşi büyük yankı uyandırmıştı.

Söz konusu söyleşi Almanya'da basında geniş yer bulurken tartışmaları beraberinde getirdi ve Almanya'daki iki sendikanın, sosyal medya platformu X'ten ayrılma kararı almasıyla sonuçlanmıştı. Hizmet sendikası Verdi ile Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, Musk'ı ve platformu X'i "demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla" suçlayarak kararı duyururken, Bluesky, Mastodon, Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edeceklerini duyurmuştu.