Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Emekli albay ve eşi canından olmuştu! Aileyi kahreden tahliye kararı: Bu adalet mi?

İzmir'de yaşanan feci kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk’un yakınları, sorumlunun serbest bırakılmasıyla bir kez daha yıkıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekli albay ve eşi canından olmuştu! Aileyi kahreden tahliye kararı: Bu adalet mi?
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 13:21

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart'ta meydana gelen ve adeta bir aileyi paramparça eden trafik kazasına ilişkin davada kararçıktı. Emekli albay Himmet Konuk’un direksiyon başında olduğu otomobile, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan bir sürücü çarptı. Kazada Himmet Konuk ağır yaralanırken, eşi Muhterem Konuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Himmet Konuk da kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çiftin kızı ve 3 yaşındaki torunu da kazada ağır yaralandı.

Emekli albay ve eşi canından olmuştu! Aileyi kahreden tahliye kararı: Bu adalet mi?

HERKES YARALANDI, ONLAR CANINDAN OLDU

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü C.G.’nin 230 promil alkollü olduğu tespit edilirken, daha önce ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu da ortaya çıktı. Kazanın şiddeti olay yerinde çekilen görüntülerle gözler önüne serilirken, Konuk ailesinin otomobilinde bulunan herkesin ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'yi hüzne boğan haber! Murat Önder trafik kazasında hayatını kaybetti

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden Himmet ve Muhterem Konuk çifti için memleketleri Salihli’de askeri tören düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşanırken, çift mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Emekli albay ve eşi canından olmuştu! Aileyi kahreden tahliye kararı: Bu adalet mi?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çakarlı trafik magandası İstanbul Valisi'nin yeğeni mi? Açıklama var

KAZADAN SADECE 1,5 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

C.G. kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Mynet’in haberine göre; C.G. cezaevi şartlarında tedavi olamayacağı gerekçesiyle Adli Tıp raporuna dayanılarak serbest bırakıldı. Ceza infazı üç ay ertelenen sürücüye adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi.

AİLEDEN ADALET ÇIĞLIĞI: SABIKALI BİRİ SERBEST!

Konuk ailesi tahliye kararına sert tepki gösterdi. Zaten derin bir acı içinde olduklarını belirten aile üyeleri, daha önce ehliyetine el konulmuş ve alkollü araç kullanırken bir ailenin ölümüne neden olmuş birinin serbest bırakılmasının hem kendileri hem de toplum için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Aile, kamu vicdanının rahatlaması ve benzer olayların yaşanmaması için adaletin yerini bulmasını istedi.

ETİKETLER
#izmir
#trafik kazası
#emekli albay
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.