Emekli albay ve eşi canından olmuştu! Aileyi kahreden tahliye kararı: Bu adalet mi?

İzmir'de yaşanan feci kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk’un yakınları, sorumlunun serbest bırakılmasıyla bir kez daha yıkıldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 9 Mart'ta meydana gelen ve adeta bir aileyi paramparça eden trafik kazasına ilişkin davada kararçıktı. Emekli albay Himmet Konuk’un direksiyon başında olduğu otomobile, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan bir sürücü çarptı. Kazada Himmet Konuk ağır yaralanırken, eşi Muhterem Konuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Himmet Konuk da kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çiftin kızı ve 3 yaşındaki torunu da kazada ağır yaralandı.

HERKES YARALANDI, ONLAR CANINDAN OLDU

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü C.G.’nin 230 promil alkollü olduğu tespit edilirken, daha önce ehliyetine 2029 yılına kadar el konulduğu da ortaya çıktı. Kazanın şiddeti olay yerinde çekilen görüntülerle gözler önüne serilirken, Konuk ailesinin otomobilinde bulunan herkesin ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden Himmet ve Muhterem Konuk çifti için memleketleri Salihli’de askeri tören düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşanırken, çift mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

KAZADAN SADECE 1,5 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

C.G. kazanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak kamuoyunu sarsan bir gelişme yaşandı. Mynet’in haberine göre; C.G. cezaevi şartlarında tedavi olamayacağı gerekçesiyle Adli Tıp raporuna dayanılarak serbest bırakıldı. Ceza infazı üç ay ertelenen sürücüye adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi.

AİLEDEN ADALET ÇIĞLIĞI: SABIKALI BİRİ SERBEST!

Konuk ailesi tahliye kararına sert tepki gösterdi. Zaten derin bir acı içinde olduklarını belirten aile üyeleri, daha önce ehliyetine el konulmuş ve alkollü araç kullanırken bir ailenin ölümüne neden olmuş birinin serbest bırakılmasının hem kendileri hem de toplum için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Aile, kamu vicdanının rahatlaması ve benzer olayların yaşanmaması için adaletin yerini bulmasını istedi.