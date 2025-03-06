Emevi Camii'nde iftar öncesi kavga iddiaları ortalığı karıştırdı! İşte olayın gerçeği...

Sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif bir video kısa sürede gündem oldu. "Emevi Camii'nde iftar öncesi çıkan kavga" başlıklı görüntüler yayıldı ve binlerce görüntülenmeye ulaştı. Anadolu Ajansı Teyit Hattı, söz konusu videonun başlıkla geçen dönemle alakası olmadığını kanıtladı. Çekilen görüntülerin Suriye'de değil, Araştırma sonucunda, görüntülerin X'te (eski adıyla Twitter) 25 Ocak'ta "İslamabad'ta avukatlar çatıştı, çok sayıda avukat yaralandı" açıklamasıyla paylaşıldığı görüldü.

Kamuoyunu yanıltıcı ve manipülasyona neden olan bilgi kirliliği tek tek yalanlanmaya devam ediyor. Son olarak X'te (eski adıyla Twitter)"Emevi Camii avlusunda iftar sırasında mercimek çorbası yüzünden Çeçen ve Özbek mücahitler arasında gerginlik!" açıklamasıyla paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

500 BİNE YAKIN GÖRÜNTÜLEME ALDI

500 bine yakın görüntülenme alan video, ilk olarak yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. ancak Anadolu Ajansı Teyit Hattı, dezenformasyonla mücadele için yine iş başında. Yayınlanan video başlığının gerçeği yansıtmadığı şu açıklama ve verilerle kanıtlandı:

KAVGA SURİYE'DE DEĞİL

"Paylaşımlarda videonun, Suriye'nin Hama şehrinde kaydedildiği ve kavganın Suriye yönetimine bağlı kuvvetlerin arasında çıktığı iddia edildi.

AA Teyit Hattı iddia videosunu inceledi. Yapılan araştırmada, videonun güncel olmadığı ve Suriye'de kaydedilmediği belirlendi.

TÜM VERİLER İNCELENDİ

İlk olarak videodan elde edilen kesitler Google, Yandex ve Yahoo gibi arama motorlarında tersine görsel arama yöntemi ile tarandı. Araştırma sonucunda, görüntülerin X'te (eski adıyla Twitter) 25 Ocak'ta "İslamabad'ta avukatlar çatıştı, çok sayıda avukat yaralandı" açıklamasıyla paylaşıldığı görüldü.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Açık kaynaklarda yapılan incelemede olayın Pakistan basınına da yansıdığı görüldü. 18 Ocak 2025'te "Avukatlar İslamabad Bölge Mahkemesi'nde şiddetli çatışmalara girdi" başlığıyla yayımlanan haberde, iddia videosunun da yer aldığı tespit edildi.

Haberin detayları incelendiğinde, tartışmanın İslamabad Bölge Adliye Mahkemesi'nin kafeteryasında yaşandığı anlaşıldı. Bir duruşma nedeniyle birbirine giren avukatları ayırmak için olay yerine polis çağırıldığı da haberde verilen bilgiler arasında yer alıyor.