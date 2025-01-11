Emevi Camisi'nin halıları Türkiye'den gidecek! Yüzde yüz yün olacak

11 Ocak 2025 10:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:12

Türkiye, Şam'daki tarihi Emevi Camisi'nin bütün halılarını yenileyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayına sunulan projeye göre, halı rengi bordo olacak, yünden imal edilecek. Bütün masrafları Gaziantepli halıcılar üslendi. Ramazan ayına kadar halılar döşenmiş olacak, ilk teravih namazına yetişecek.

Son dakika | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Şam​ Emevi Camisi'nin halıları, Gaziantep​'li halıcılar tarafından başta sona yenilenecek. Proje, ilk teravih namazına yetişecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emevi Camii halılarını yenilemek için bir kurul oluşturduklarını ve devletten izin alarak bu projeye başladıklarını belirtti.

Şahin, Güneydoğu Anadolu Halı​ İhracatçıları Birliği ve Mescid-i Aksa’nın halılarını yenileyen halı firmalarının da yer aldığı bir kurulla birlikte çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Gaziantep Müftülüğü ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’den tavsiye aldıklarını ifade etti.

Şahin, yenileme​ çalışmaları için oldukça heyecanlı olduklarını, caminin tarihi dokusunu hissettirecek seçimler yaptıklarını ve hazırlıkların inşallah ilk teravihe kadar tamamlanacağını söyledi.

Şam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, Suriye'nin başkenti Şam'ın eski şehir kısmında yer alır ve dünyanın en büyük ve en eski camilerinden birisi.

TÜRKİYE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI

635 yılında yapıya eklemelerle camiye çevrilmiştir. Yetmiş yıl boyunca aynı yapı hem kilise hem de cami olarak iki dinin ibadethanesi olmuş; Müslüman nüfusun zaman içinde artması sonucu tamamı camiye çevrilmiştir.

Yapıdaki onarım ve değişikliklerin en önemlilerinden ilki 1069'da meydana gelen büyük bir yangın sebebiyle yılında Selçuklu sultanı I. Melikşah 1082-83'te yaptırmıştır; bu onarımda ağırlığın Kubbetü'n-nesr adıyla tanınan kubbe ile birlikte kemerler ve sütunlar üzerinde yoğunlaştırıldığı görülmektedir.

İkinci önemli onarım ise Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid devrinde 1894'teki büyük yangından sonra gerçekleştirilmiş ve içerideki sütun sıraları ile bunlarla ilgisi bulunan mimari bölümler ve çatı İstanbul'dan gönderilen ustalar tarafından yeniden yapılmıştır.