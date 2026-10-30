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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:40

Emine Erdoğan, lider eşleriyle Ankara'da buluştu: İki kritik konunun üzerinde durdu

Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi toplantısında liderleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan, doğum oranlarındaki düşüşe ve kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Emine Erdoğan, lider eşleriyle Ankara'da buluştu: İki kritik konunun üzerinde durdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 16:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Eerdoğan'ın ev sahipliğinde, Çankaya Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Kadın Konseyi 1. Yüksek Onur Kurulu Toplantısı düzenlendi. "Dayanışmadan Kurumsal İş Birliğine: Türk Dünyasında Aile ve Kadın" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya Türk dünyasından lider eşleri katıldı.

Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, TDT'nin 13. Zirvesi dolayısıyla lider eşleriyle Ankara'da bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Türk dünyasının ortak tarih, kültür, kimlik ve medeniyet değerleriyle büyük bir aile olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuklarını misafir değil kardeş olarak gördüğünü ifade ederek katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Emine Erdoğan, lider eşleriyle Ankara'da buluştu: İki kritik konunun üzerinde durdu

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bugüne kadar ekonomi, enerji, kültür ve teknoloji gibi birçok alanda önemli iş birliklerine imza atıldığını hatırlatan Erdoğan, Türk Dünyası 2040 Vizyonu ile ortak geleceği birlikte şekillendirme iradesinin ortaya konulduğunu kaydetti. Erdoğan, şimdi ise söz konusu vizyona yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Dünyanın geçmişe kıyasla hiç olmadığı kadar birbirine yakınlaştığına dikkati çeken Erdoğan, çağın en belirgin özelliklerinden birinin küresel etkileşimin artması olduğunu belirtti. Aynı teknolojilerin kullanıldığını ve dünyadaki gelişmelerin toplumları ortak şekilde etkilediğini ifade etti.

DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında aile kurumunun önemine değinen Emine Erdoğan, doğum oranlarındaki düşüşün aile yapısı açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Erdoğan, "Bu buhranı körükleyen bir diğer faktör de kadınlara dair meselelerin aile hayatından bağımsız ele alınmasıdır. Bu noktada kadınların annelikle iş hayatı arasında kalmadıkları bir sosyal düzen oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Emine Erdoğan, lider eşleriyle Ankara'da buluştu: İki kritik konunun üzerinde durdu

LİDER EŞLERİ SERGİYİ GEZDİ

Toplantının ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, Türk medeniyetinin dokuma, nakış, giyim, süsleme sanatları ve çeyiz geleneğini yansıtan 34 eserin yer aldığı Olgunlaşma Enstitüleri Sergisi'ni gezdi.

Program kapsamında şef Çiğdem Seferoğlu'nun hazırladığı geleneksel Türk lezzetlerinin sunulduğu öğle yemeği düzenlendi. Yemekte tenor Murat Karahan da sahne aldı.

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