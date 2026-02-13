Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Enes Batur hakkında karar çıktı: Havalimanında gözaltına alınmıştı

Türkiye'ye gelir gelmez havalimanında gözaltına alınan Enes Batur Sungurtekin hakkında karar belli oldu. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu madde soruşturması kapsamında hakkında işlem başlatılan YouTube fenomeni Enes Batur için yakalama kararı çıkmış ancak yurt dışında olduğundan alınamamıştı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 19:45
|
13.02.2026 19:57
13.02.2026
saat ikonu 19:57

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışında bulunduğu için işlem yapılamayan Enes Batur dün havalimanında gözaltına alınmıştı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu için işlem yapılamayan Enes Batur Sungurtekin, havalimanında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Enes Batur Sungurtekin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Savcılıkça ifadesi alınan Sungurtekin, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelinin 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında daha önce Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen) gibi isimler de gözaltına alınmış ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.
Enes Batur Sungurtekin ile birlikte Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında da yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti.
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan Enes Batur Sungurtekin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında çıkarılan yakalama kararı gereğince havalimanında gözaltına alınan Enes Batur Sungurtekin, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüş, buradan da serbest bırakılmıştı.

Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı öğrenilmişti.

Barış Murat Yağcı, 2 Şubat'ta havalimanında gözaltına alınmış ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek örnek vermişti. Yağcı, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Enes Batur Sungurtekin, havalimanında gözaltına alınmıştı.

#Gündem
