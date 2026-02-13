Menü Kapat
16°
Magazin
Editor
 Banu İriç

Fatma Girik vasiyeti baskı altında mı hazırladı? Mahkemeden dikkat çeken karar

Yeşilçam'ın efsane kadın sanatçılarından Fatma Girik'in vefatı sonrası başlayan vasiyet tartışmasına mahkeme nokta koydu. Sanatçının iradesinin dışında baskı altında vasiyetini yazdığı iddiası magazin gündemini meşgul etmişti. Kardeşinin açtığı davada sağlık raporları incelenerek tanıklar dinlendi. Aile içi tartışmada mahkemeden karar çıktı.

AA
13.02.2026
13.02.2026
Fatma Grik'in vefatı sonrası vasiyet tartışmalarında mahkeme kararıyla sona gelindi. Vasiyetinin iptaline dair açılan davada karar belli oldu.

Fatma Girik'in vasiyetinin iptali davası, mahkeme kararıyla vasiyetnamenin geçerli olduğuna hükmedilerek sonuçlandı.
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte fiil ehliyetinin bulunmadığı ve baskı altında hazırlandığı iddiasıyla dava açtı.
Adli Tıp Kurumu raporu, Fatma Girik'in vasiyetname tarihinde fiil ehliyetine sahip olduğunu belirtti.
Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddederek vasiyetnameyi geçerli saydı.
Vasiyetnamede Girik'in gayrimenkullerini yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisselerle bıraktığı, ayrıca yakınlarına ve ev çalışanlarına para vasiyet ettiği belirtildi.
Fatma Girik'in vefatına ilişkin taksirle ölüme sebebiyet verme suç duyurusu soruşturmasında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Girik'in kardeşi Günay Girik tarafından, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte Fatma Girik'in fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasiyetnamenin baskı altında hazırlandığı iddiasıyla Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "vasiyetnamenin iptali" davası açıldı.

FATMA GİRİK'İN SAĞLIK KAYITLARI İNCELENDİ

Yargılama sürecinde taraf tanıkları dinlendi, Girik'in sağlık kayıtları incelendi ve dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine sahip olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiği bildirildi.

Dava, Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Şubat tarihli kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verdi.

FATMA GİRİK'İN VASİYETİNDE NE VARDI?

Öte yandan, Günay Girik'in, Fatma Girik'in vefatına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "taksirle ölüme sebebiyet verme" suç duyurusu kapsamında yürütülen soruşturmada da 18 Şubat'ta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.

Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının Girik'in özgür iradesinin hukuki teyidi niteliğinde olduğu, kararın kamuoyunda oluşan tartışmalara son verdiği ifade edildi.

Açıklamada, sürecin bir miras kavgası değil, "iradeye saygı meselesi" olduğu vurgulandı.

24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik'in, Bodrum 2. Noterliği'nde 26 Ekim 2018'de düzenlenen vasiyetnamesi, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış ve okunmuştu.

Vasiyetnamede, Girik'in adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı, ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği belirtilmişti.

#Magazin
