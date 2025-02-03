Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar! Ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar
Böyle anne-baba olmaz olsun dedirten görüntüler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaydedilmişti. Engelli çocuklarını acımasızca darp eden sözde anne ve baba, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından gözaltına alınmışlardı. Engelli çocuk koruma altına alınırken anne ve babası, serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde sözde anne ve baba, H.K.Ç. isimli engelli çocuklarını acımasızca darp ettiği anlar yer aldı.
"YARDIM EDİN" ÇIĞLIKLARI BİNADA YANKILANDI
Anne ve babasının tekmelerle darp ettiği H.K.Ç.'nin "Yardım edin" çığlıkları binada yankılandı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından anne ve baba gözaltına alınmıştı.
SERBEST BIRAKILDILAR
16 yaşındaki bipolar hastası H.K.Ç. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınırken, anne ve babanın ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.