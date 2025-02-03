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Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar! Ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Şubat 2025 17:28 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:29

Böyle anne-baba olmaz olsun dedirten görüntüler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaydedilmişti. Engelli çocuklarını acımasızca darp eden sözde anne ve baba, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından gözaltına alınmışlardı. Engelli çocuk koruma altına alınırken anne ve babası, serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir apartmanda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde sözde anne ve baba, H.K.Ç. isimli engelli çocuklarını acımasızca darp ettiği anlar yer aldı.

Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar! Ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar - 1. Resim

"YARDIM EDİN" ÇIĞLIKLARI BİNADA YANKILANDI

Anne ve babasının tekmelerle darp ettiği H.K.Ç.'nin "Yardım edin" çığlıkları binada yankılandı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından anne ve baba gözaltına alınmıştı.

Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar! Ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar - 2. Resim

SERBEST BIRAKILDILAR

16 yaşındaki bipolar hastası H.K.Ç. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınırken, anne ve babanın ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar! Ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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