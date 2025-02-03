Engelli evlatlarına dehşeti yaşattılar! Ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Şubat 2025 17:28 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:29

Böyle anne-baba olmaz olsun dedirten görüntüler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaydedilmişti. Engelli çocuklarını acımasızca darp eden sözde anne ve baba, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından gözaltına alınmışlardı. Engelli çocuk koruma altına alınırken anne ve babası, serbest bırakıldı.