Engelli genç kıza cinsel saldırı iddiası! Detaylar kan dondurdu: Sanığın savunması şoke etti

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi’nde, 5 Aralık 2024 tarihinde iddiaya göre, zihinsel engelli G.G.S. (19) koyunları ahıra yerleştirdiği sırada akrabası M.T. (42) el işareti yaparak onu zeytin bahçesine çağırdı. Yanına gelen genç kıza kıyafetlerini çıkarmasını söyleyen M.T., bu isteği reddedilince “Seni burada öldürürüm” diye tehdit etti.

GENÇ KIZ HER ŞEYİ ANNESİNE ANLATTI

Korkan genç kız kıyafetlerini çıkarmak zorunda kalınca, M.T. cinsel istismarda bulundu. Daha sonra kıyafetlerini giymesini söyleyip eve gönderdi. Eve dönen genç kızın durumu annesi T.S.’ye anlatması üzerine, anne polise giderek M.T. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınarak tutuklanan M.T. hakkında, “kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı” suçundan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya sanık M.T. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, mağdur hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporun dosyaya ulaştığını açıkladı.

"RAPORA GÖRE GENÇ KIZDA ZEKA GERİLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Mağdur G.G.S.’nin muayenesinde hafif düzeyde zeka geriliği bulunduğu belirtilerek raporda şu ifadelere yer verildi:

“Dava dosyasındaki olayların başlangıcı dikkate alındığında bunun 3-4 yıldır devam eden bir süreç olduğu, mevcut zeka geriliği ile mağdurun olayın gerçekleştiği tarihteki yaşı birlikte değerlendirildiğinde, hukuki anlam ve sonuçları algılamasına ve fiile ruhsal yönden direnmesine engel olacak derecede olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, G.G.S.’nin 05/12/2024 tarihinde yaşadığı olayın hukuki sonuçlarını kavrayamayacağı ve fiile ruhsal yönden karşı koyamayacağı, zeka geriliğinin hekim olmayanlarca ilk bakışta fark edilemeyeceği ancak yakın çevresince ve tekrar eden görüşmelerle anlaşılabileceği, bu nedenle beyanlarına itibar edilebileceği oy birliği ile mütalaa edilmiştir"

TANIKLAR DİNLENDİ

Daha sonra tanıklar dinlendi. Tanık E.S., sanık ve mağdurun akrabası olduğunu ifade ederek, yaşanan olayları şöyle anlattı:

"Şunu belirtmek istiyorum ben taraf tutmuyorum gördüğümü söylüyorum, sabahleyin ben, T.S., H.S., E.S., S.U., A.T. beraber gece saat 04.00'da ekmek yapmaya başlamıştık. M.T. saat 08.30 civarı ekmek yerine geldi, orada sıkmasını yedi, ekmek yerinden ayrıldı. Saat 12.30 civarı benim telefonuma T.S.'nin telefonundan arama geldi, o da G.G.S.'ydi. Benim telefonum çalınca ben telefonu annesi T.'ye uzattım. Telefonu açtığımda kızın sesi geliyordu, kız ağlıyordu. Anne de kıza 'babanın yanına git' dedi, sonra biz T.S.'ye G.'nin yanına gitmesini istedik, T. de bunun üzerine beni yanına çağırdı 'beraber gidelim' dedi, bana M.T.'nin G.'yi taciz ettiğini söyledi. Ben de 'emin misin' dedim. Daha sonra T. ile beraber G.'nin yanına gittik. G. de bana olayı anlattı. M.T.'nin onu taciz ettiğini söyledi. Ben de o ara hemen M.T.'yi aradım. M.T. cevap vermedi. Ben M.T.'yi aramak isteyince G. kendini odaya kapattı, sesini çıkartmadı, korkmuştu. Daha sonra ben M.T.'nin eşi A.T.'yi aradım onu bizim yanımıza çağırdım. G. de A.T.'ye M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyleyince A.T., '15 yıldır ben böyle bir şey görmedim' diyerek kabullenmedi. Daha sonra A.T.'ye M.T.'yi yanımıza getirmesini söyledim. A.T. de M.T.'yi yanımıza getirdi. G.'ye 'bize anlattığını M.'ye de anlat' dedim. G. anlatınca M.T., 'ben öyle bir şey yapmadım, benden bekliyor musunuz' dedi. G. ağlayıp kriz geçirince ben M.T.'den gitmesini istedim. G. de 'inanmıyorsanız gelin ayak izini göstereyim' dedi ve bize ayak izini gösterdi. Yer toprak olduğu için ayak izini gördüm. Yer evin arkasındaydı. Bizim gittiğimiz yerde tel yoktu. Gittiğimiz yer T.S.'nin evinin arkasıdır. Ben, T. ile A.'ya 'ben olay dışıyım siz iki kadın iki aile olarak konuşun' dedim. A.T., T.S.'ye 'ne yapacağız' dedi. T.S. de, hastaneye gidip şikayet edeceğini söyledi. A.T. de, 'benim iki kızım var, hayvanlarım var' dedi. T. de bunun üzerine sinirlendi ve 'malına tüküreyim' diyerek gitti. Daha sonra da karakola gidildi. G.'nin sürekli kabız olduğunu bilmiyorum" dedi. Sanığın avukatının, tanıktan neden ayak izine bakma gereği hissettiklerini sorması üzerine tanık, "G. yalan söylemez. Çünkü o kadar zeki değil. G. bize 'beni taciz ettiğine inanmıyorsanız gelin ayak izlerini göstereyim' dedi. M.'nin eşi de yanımızdaydı" diye cevap verdi.

"EŞİM YAPMAZ"

Sanığın eşi A.T. de tanık olarak dinlendi. İddiaları yalanlayan A.T., eşinin G.'ye yönelik cinsel saldırısını görmediğini belirterek, "Ben kocamla 15 yıldır evliyim. Kocamdan böyle bir şey görmedim. Bensiz bir yere gitmez, nereye gitse beni götürür, çocuklarımı götürür. Olay günü ekmek yapıyorduk. Eşim yanımıza geldi çay içip sıkma yedi. Yaklaşık yarım saat sonra yanımızdan ayrıldı. G. annesine, eşimin ona tecavüz ettiğini söylemiş. Ama yanımızda gezdi tozdu. Tecavüze uğrayan yanımızda nasıl gezer? 15 yıllık evliyim kocam öyle bir şey yapmaz. Eşime sordum, 'yemin ederim ben bir şey yapmadım' dedi. G.'nin kabızlık sorunu olduğunu biliyorum. Annesi, kabız olduğunu söyledi, kabız şurubu verdiğini söyledi" dedi.

"BEN UYUYORDUM, EŞİM GELİP BENİ KALDIRDI"

Mağdur avukatı Şirin Şeyma Bulut, sanığın eşinin beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. HTS kayıtlarının sanığın uzun bir süre zeytinlikte olduğunu ispatlar nitelikte olduğuna dikkat çeken Av. Bulut, "Adli tıp raporundan da anlaşılacağı üzere G.'nin zeka geriliği vardır bu yüzden yalan söylemesi mümkün değildir. G.'nin beyanları kesin ve nettir. Kabızlığı ile ilgili tıbbi geçmişinde de bir durum söz konusu değildir. Biz sanığın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk devam kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

Sanık M.T. tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediğini söyledi. İddia edilen olay saatlerinde kendisinin uyuduğunu tekrarlayan M.T., "Ben uyuyordum. Eşim gelip beni kaldırdı ve sonrada karakola beraber gittik. Yapmadığım bir işten dolayı tutukluyum" diyerek tahliyesini istedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Sanığın avukatları da, mağdurun ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, "Muayenede ortaya çıkan sonucun cinsel ilişki nedeniyle mi yoksa kabızlık nedeniyle mi oluştuğu konusunda uzman raporu alınması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak bunun öncesinde mağdurun kabızlık sorunu olup olmadığı hususunda SGK'dan raporların ve kullandığı ilaçların alınmasını talep ediyoruz, ayrıca dinlenen tanıklarda dikkate alınarak keşif yapılması talebimizi yeniliyoruz, müvekkilin tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak bu aşamada tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını ve olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırdı. Duruşma, mağdurun kullandığı ilaçlara ilişkin raporların SGK'dan istenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.