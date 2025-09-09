Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yerin altından çıktı, görenler heyecanlandı! Samsun'da tarihi keşif: Günümüzde yiyoruz!

Samsun'da İkiztepe Höyüğü'nde bu yılki kazılarda keşfedilen kalıntılar heyecan veriyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt yeni keşfe dair bilgiler verdi. İkiztepe Höyüğü'nde çok önemli bir katmana ulaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 14:32

'un Bafra ilçesinde yer alan İkiztepe Höyüğü'nde bu yılki kazılarda ilginç bulgulara ulaşıldı. İkiztepe Höyüğü'nde 51 yıl önce başlayankazıçalışmalarında bugüne kadar 15 bin kalıntı çıkarılmıştı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi veKazıBaşkanı Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Miras" projesi kapsamında bu yılkikazıçalışmalarına temmuz ayında başladıklarını söyledi.

Yerin altından çıktı, görenler heyecanlandı! Samsun'da tarihi keşif: Günümüzde yiyoruz!

AKDENİZ MİDYELERİ

Kazılarda önemli veriler elde ettiklerini anlatan Doç. Dr. Beyazıt, "Biz İkiztepe'de bu sene de geçtiğimiz sezon da önemli veriler elde ettik. Mesela alanın bir kısmında çok yoğun olarak yeşil milli bir toprağa rastladık ve içinde yenilebilir midye kabukları çok yoğundu. Bunun biz İstanbul Teknik Üniversitesinde analizini yaptırdık ve günümüzde de yediğimiz midyeler olduğunu, Akdeniz midyesi adı verilen midyeler olduğunu saptadık." dedi.

Yerin altından çıktı, görenler heyecanlandı! Samsun'da tarihi keşif: Günümüzde yiyoruz!

MİDYELERİ TOPRAĞI İLE TAŞIMIŞLAR

O dönemde yaşayanların İkiztepe'ye midyeyi kumuyla getirdiklerini aktaran Beyazıt, şöyle konuştu:
"Çıkan midye kabukları milattan önce 4. bin yıla tarihlendiriliyor. Dolayısıyla İkiztepe'de belli bir dönem besin ekonomisinin daha çok su ürünleri üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Daha önce yapılan çalışmalar, Kızılırmak Deltası'nda İkiztepe'ye yakın lagünler olduğunu gösteriyor. Bu lagünlerden midyeleri taşımak kolay olmayacağı için, pratik olmayacağı için lagünün oradaki kumu ile taşındığını ve yerleşimin belirli yerlerinde o yeşil, içi midye kabuklarıyla dolu katmanları görebiliyorsunuz."

Yerin altından çıktı, görenler heyecanlandı! Samsun'da tarihi keşif: Günümüzde yiyoruz!

YARIM ASIRDIR SÜREN ÇALIŞMALAR

İkiztepe'de çalışmaların yarım asrı aşkındır devam ettiğine değinen Beyazıt, "İkiztepe'de besin ekonomisindeki değişikliklerden tutun, iklimsel değişikliklere, çevresel değişikliklere bağlı olarak toplum yapısının ve ekonomisinin nasıl değiştiğini anlayabilmek için daha disiplinler arası çalışmaların yapılması en büyük hedefimiz." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'daki dünyanın en önemli yapısında şaşırtan keşif! Yaklaşık 9500 yıllık
ETİKETLER
#Türkiye
#samsun
#arkeoloji
#kazı
#Ikiztepe_höyüğü
#Akdeniz Midyesi
#Su Ürünleri
#İkiztepe Höyüğü
#Akdeniz Midyesi
#Besin Ekonomisi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.