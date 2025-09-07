Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Diyarbakır'daki dünyanın en önemli yapısında şaşırtan keşif! Yaklaşık 9500 yıllık

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyanın ilgi gösterdiği 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde yürütülen arkeolojik kazıda ilginç keşif ortaya çıktı. Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun kazı çalışmaları ve bulgulara ilişkin konuştu.

AA, İHA
07.09.2025
07.09.2025
’de eski medeniyetlerin iz bıraktığı Anadolu topraklarında yapılan keşif çalışmalarına yenisi eklendi. Bu kez ’da ilginç bulgulara rastlandı. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 1964'te başlatılan ve günümüze kadar aralıklarla süren Çayönü Tepesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında şaşırtan sonuçlar elde edildi.

Diyarbakır'daki dünyanın en önemli yapısında şaşırtan keşif! Yaklaşık 9500 yıllık

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda, alanın doğu kesiminde kazı çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kazı çalışmalarında, geçmişte toplantı ve etkinliklerin yapıldığı değerlendirilen yaklaşık 9 bin 500 yıllık "Kamusal Yapı"ya ulaşıldı.

"BURAYI YAKLAŞIK 150-200 YIL KULLANMIŞ OLABİLİRLER"

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada Çayönü Tepesi'nin yerleşik hayata geçiş, tarım, hayvancılığın başlangıcı ve madencilik gibi birçok ilki barındırdığını söyledi. Alandaki kazı çalışmalarının devam ettiğini, bu yıl doğu kesimindeki yaklaşık 900 metrekarelik alanda çalışma yürüttüklerini belirten Sarıaltun, çalışmalarda yaklaşık 9 bin 500 yıllık "Kamusal Yapı" tespit ettiklerini bildirdi.

Diyarbakır'daki dünyanın en önemli yapısında şaşırtan keşif! Yaklaşık 9500 yıllık

TAM 9 BİN 500 YIL

Alanda boya ve sıva izlerini tespit ettiklerini anlatan Sarıaltun, şunları kaydetti:

"Özel nitelikli kamusal yapının günümüzden 9 bin 500 yıl önceye ait olduğunu öngörüyoruz. Çalışmalarımız devam edecek, en az 2 evresi var. Yapıyı yaklaşık 150-200 yıl kullanmış olabilirler. En az 4 defa taban boyasını yenilediklerini ve yapıyı tekrar kullandıklarını biliyoruz. Bu yapı Çayönü'nün diğer konut ve barınaklarından farklı olarak kamuya ait bir yapı. Bir ev ile konuttan ziyade herkesin ortak kullandığı bir yapı. Bir toplantı alanı ya da ortak etkinliklerini yaptıkları bir alan olabileceği gibi başka özel amaç veya ritüeller için de olabilir. Çayönü'nün diğer yapılarından farklı olarak boya tabanı olması onu farklı bir noktaya taşıyor.

Diyarbakır'daki dünyanın en önemli yapısında şaşırtan keşif! Yaklaşık 9500 yıllık

ÖZEL KAMUSAL ALAN

Çayönü'nde şu ana kadar boyalı bir taban bulunmamıştı. Çayönü Tepesi'nin en önemli yapılarından biri olan ve mozaikli tabanıyla tanımlanan Terrazo Yapısı hemen doğusunda olması ve aynı dönemde inşa edilmiş olması nedeniyle önemli bir kamusal yapıdır. Kırmızı Tabanlı Yapı için evi veya haneyi gösteren herhangi bir verimiz yok, özellikle boya tabanıyla beraber bunun özel ve kamusal bir alan olması nedeniyle öne çıkıyor."

"Yapıda kullanılan boya kırmızı renginin tüm tonlarını barındırıyor." diyen Sarıaltun, dağlık alanda aşıboyası (sarı ya da kırmızı demir cevherinden elde edilen doğal boya) veya kırmızı renkli bir kil malzemeyle boya yaptıklarını öngördüklerini dile getirdi.

Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu

Sarıaltun, "Analizlerimiz sonucunda bunu netleştireceğiz. Çayönü Tepesi için bu yapıyı kırmızı tabanlı yapı olarak adlandırabiliriz. Bu yapı aynı zamanda kronolojik açıdan da değerli. Çayönü'nün kritik aşaması olan M.Ö 7600-7500'lerdeki evrenin yaşam modelini anlatması açısından yani günümüzden 9 bin 500 yıl önceki insanların nasıl bir yaşam sürdüğünü tanımlaması açısından da değerli." ifadelerini kullandı.

#Türkiye
#diyarbakır
#arkeoloji
#Çayönü Tepesi
#Kamusal Yapı
#Eski Medeniyetler
#Kültür - Sanat
