 Merve Yaz

Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu

Türkiye'de gerçekleştirilen yeni arkeolojik kazılar yeni medeniyetleri ve tarihsel gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Manisa’nın Salihli ilçesindeki antik Sardes kentinde yürütülen kazılarda, Lidya dönemine ait anıtsal bir saray ve dünyanın bilinen en eski gümüş sikkeleri bulundu. Prof. Dr. Nicholas Cahill, bu bulguların Lidyalıların MÖ 8. yüzyılda büyük anıtsal şehirler kurduğunu ve Anadolu’nun özgün bir medeniyeti olduklarını gösterdiğini söyledi.

Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
11:15
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
11:46

Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yerde, Lidyalıların Batı'ya değil Doğu'ya dönük olduğunu kanıtlayan bulgulara rastlandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik araştırmalarda milattan önce 8. yüzyıla tarihlenen Lidya Sarayı'nın kalıntıları bulundu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes'te yaklaşık 120 yıl önce başlayan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları, ABD Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Nicholas Cahill başkanlığında devam ediyor.

Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu

SARDES'İN GEÇMİŞİ MİLATTAN ÖNCE 1200'LÜ YILLARA DAYANIYOR

Geçmişi milattan önce 1200'lü yıllara dayanan Sardes, farklı medeniyetlerden ayakta kalmış çok sayıda yapı ve eseri barındırıyor. Antik kente gelenler, Lidya döneminden kalan tümülüsleri, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları görme imkanı buluyor.

Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu

8 METRE DERİNLİKTE SARAY KALINTISI

Sardes'te bu yıl yapılan çalışmalarda yaklaşık 8 metre derinlikte Lidya dönemine ait sarayın, lüks evlerin ve terasların kalıntılarına ulaşıldı.

"LİDYA DÖNEMİNE ULAŞMAK ZOR"

Prof. Dr. Cahill, Lidya döneminin üzerinde Pers, Helenistik, Roma ve Bizans tabakaları bulunması nedeniyle Sardes'teki çalışmalarda Lidya dönemine ulaşmanın zor olduğunu söyledi.

Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu

LİDYA DÖNEMİNE ULAŞILDI

Gimnazyumun yaklaşık 1 kilometre doğusundaki çalışmalarda yoğun bir çabayla diğer medeniyetlerini katmanlarını aştıklarını ve Lidya dönemine inmeyi başardıklarını dile getiren Cahill, "Bu seviyede yaklaşık 30 bronz ok ucu, insan iskeleti parçaları ve 9 gümüş sikke bulundu. Bu sikkeler, dünyanın bilinen en eski gümüş sikkelerindendi. Milattan önce 6. yüzyılın başına tarihlenebilecek daha erken bir evre ortaya çıkarıldı. Üçüncü evrede toprak altında gömülü, milattan önce 8. yüzyıla ait bir tabaka belirlendi ve aynı istikamette saray inşa edildiği ortaya çıktı. 1,5-2 metre genişliğinde taş duvarlara sahip, 6 metreden yüksek anıtsal bir yapı söz konusu." ifadesini kullandı.

Manisa'da tarihi keşif! Paranın merkezinde bulundu

BU KEŞİF BİLİNENLERİ DEĞİŞTİRDİ

Cahill, sarayın bulunmasının tarih açısından çok önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

Bu bulgu önemli çünkü Yunan şehirleri 8. yüzyılda yalnızca küçük evler inşa etmişken Lidyalılar çok daha erken dönemde anıtsal teraslar ve yapılar yapmaya başlamış. Bu mimari, Friglerin milattan önce 9 ve 10. yüzyıllardaki anıtsal yapılarından da esinlenmiş olabilir. Tarihçiler, Lidyalıların biraz Yunanlar gibi olduğunu düşünüyordu. 'Milattan önce 7. yüzyılda şehirleşmeye başlamışlar, ondan önce köyde yaşamışlar.' diye düşünüyordu. Ama şimdi bu yeni bulgularla öğrendik ki o yanlış. Sardes milattan önce 8. yüzyılda büyük anıtsal bir şehir olmuş. Teras sistemini o dönemde başlatmışlar. Bu gösteriyor ki Lidyalılar doğuya bakmış, esas bir Anadolu medeniyeti olmuş, Yunan medeniyeti değil.

