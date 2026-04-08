Erdoğan ile Şahbaz Şerif görüştü! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ile Şahbaz Şerif görüştü! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 20:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Başbakanı Şahbaz Şerif, önemli bir gerçekleştirdi. Liderler arasındaki görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Erdoğan ile Şahbaz Şerif görüştü! Görüşmenin ayrıntıları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmelerle ilgili önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.
Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.
Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’daki süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanımıza ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti" denildi.

