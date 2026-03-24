Erdoğan ile Tokayev telefonda görüştü! İşte görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Tokayev arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderler, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da gerçekleşen anayasa referandumu neticelerinin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Tokayev’in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti" ifadeleri kullanıldı.

