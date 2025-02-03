Erkek arkadaşı, hem kendisini hem de köpeğini öldüresiye darp etmişti! Genç kızın anlattıkları dehşete düşürdü

03 Şubat 2025 17:14 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:16

Ankara’da bir genç kız, erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darp edilmiş zorla araca bindirilmeye çalışılmıştı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken köpeği de darp edilen genç kız, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Genç kızın söyledikleri dehşete düşürdü.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda; 16 yaşındaki H.N.K., 21 yaşındaki erkek arkadaşı A.A.’dan saldırgan davranışları nedeniyle ayrılmak istedi. Ancak bu durumu kabul etmeyen A.A., kız arkadaşıyla yüz yüze konuşmak istedi.

HEM GENÇ KIZI HEM DE KÖPEĞİNİ DARP ETTİ

Buluşma sırasında barışma teklifinin reddedilmesi üzerine A.A., H.N.K.’ye bıçak çekerek onu alıkoydu. Daha sonra aracından indirdiği genç kızı tekme ve yumruklarla darp etti. O sırada H.N.K.’nin yanında bulunan ‘Bulut’ isimli köpeğin saldırmaya çalışması üzerine A.A., köpeğe de tekme attı.

GÖZALTINA ALINDI

Darp ettiği genç kızı zorla araca bindirmeye çalışan A.A., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle geri adım attı ve otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğinin kaçırıldığını düşünen H.N.K., araca tutunarak engel olmaya çalıştı ancak bir süre aracın sürüklemesi sonucu yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti ve kısa sürede A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan genç kız ise hastaneye kaldırıldı.

YARALAMADAN DÖRT FARKLI SUÇ KAYDI VAR

Soruşturma kapsamında, saldırganın kasten yaralama suçundan dört farklı kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.A.’nın, tutuklama talebiyle Polatlı Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi. Hastanede tedavi gören H.N.K., taburcu edilirken darp olayının ardından kaybolan köpeği de ailesi tarafından bulundu. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"BARIŞMAK İSTEMEYİNCE BIÇAK ÇEKTİ"

Yaşadığı durumla ilgili konuşan H.N.K., "Erkek arkadaşımla kavga ettik. Ardından da telefondan engelledim onu. Bir süre sonra bana tekrar ulaşmayı başardı. Konuşmayı teklif etti. Küpemin onda kaldığını söyledi. Buluştuk. Benden af diledi. Bir daha bu şekilde davranmayacağını söyledi. Ben barışmak istemeyince bıçak doğrultup öldürmekle tehdit etti. Ben de kapıyı açıp araba hareket halindeyken atlamaya çalıştım. Araçtan indim ama beni zorla tekrar bindirmeye çalıştı. Yüzüme vurdu. O sırada köpeğim de ona saldırdı. Defalarca köpeğimi ve beni tekmeledi. Telefonumu zorla alıp kaçmaya çalıştı" dedi.

"DAHA ÖNCE BENİ MERDİVEN İTTİ VE YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Psikolojik olarak da çok etkilendiğini söyleyen H.N.K., "Köpeğimi de aldığını düşündüğüm için arabaya tutunmaya çalıştım. Yere düştüm. Darbeler almaya başladım. Saldırgan kaçmayı başardı. Ardından polisler geldi. Ben de hastaneye götürüldüm. Sonuna kadar şikayetçiyim. Şikayetimi geri çekmiyorum. Hiçbir şekilde susmayacağım. Adalet yerini bulsun istiyorum. Olaydan önce ben alkol almamıştım. Kendisi yanıma gelmeden önce içki içmiş. Daha önce beni merdiven itti ve yanlışlıkla olduğunu söylemişti. O konuyu kapatmıştık ama şimdi de bu durum yaşandı. Şu anda görme bozukluğu yaşıyorum. Gözaltımda yırtıklar var ve ilaçlar kullanacağım. Psikolojim çok kötü. Kendimi iyi hissetmiyorum ve tek başıma dışarıya çıkmaktan korkuyorum" ifadelerine yer verdi.