Erzincan'da Filistin bayrağına saygısızlık! Valilik inceleme başlattı

04 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:22

Erzincan’da oynanan Türkiye-Azerbaycan Kadınlar milli maçında bir vatandaş, işgalci İsrail'in tarafından soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek için bayrak salladı.

Filistin bayrağının açılmasından rahatsız olan bazı stad yetkilileri, taraftara müdahalede bulundu. Vatandaş bayrağı kaldırmasını isteyen yetkililere, “Ne yasağı? Açacağım, kimse bir şey diyemez" ifadeleriyle karşılık geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yetkililerle taraftar arasında yaşanan tartışma başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Erzincan Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada; Valilik, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarının araştırıldığı bildirdi.

SKANDAL TÜM DETAYLARIYLA ARAŞTIRILACAK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“31.05.2024 tarihinde Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır.”