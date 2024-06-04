Erzincan'da Filistin bayrağına saygısızlık! Valilik inceleme başlattı
Erzincan'da bir taraftar, tribünde Filistin bayrağı sallayınca stad yetkilileri tarafından engellenmeye çalışıldı. Skandal olaya tepki yağarken Erzincan Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Erzincan’da oynanan Türkiye-Azerbaycan Kadınlar milli maçında bir vatandaş, işgalci İsrail'in tarafından soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek için bayrak salladı.
Filistin bayrağının açılmasından rahatsız olan bazı stad yetkilileri, taraftara müdahalede bulundu. Vatandaş bayrağı kaldırmasını isteyen yetkililere, “Ne yasağı? Açacağım, kimse bir şey diyemez" ifadeleriyle karşılık geldi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Yetkililerle taraftar arasında yaşanan tartışma başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Erzincan Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada; Valilik, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarının araştırıldığı bildirdi.
SKANDAL TÜM DETAYLARIYLA ARAŞTIRILACAK
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“31.05.2024 tarihinde Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda Türkiye ile Azerbaycan A Milli Kadın Futbol Takımları arasında oynanan 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi futbol maçında, Filistin bayrağıyla ilgili yaşanılan olayın tüm detaylarıyla araştırılması için Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır.”