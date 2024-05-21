Erzincan'da peş peşe depremler

21 May 2024 07:07 - Güncelleme : 21 May 2024 07:15

Yağmur ve toz aşınımı geliyor! Meteoroloji 21 Mayıs hava raporunu yayımladı

Yağmur ve toz aşınımı geliyor! Meteoroloji 21 Mayıs hava raporunu yayımladı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da saat 06.23 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

10 DAKİKA SONRA BİR SARSINTI DAHA

Erzincan 3.2 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra yani 06.33 sıralarında ise 3.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...