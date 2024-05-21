Erzincan'da peş peşe depremler
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 07:07 - Güncelleme : 21 May 2024 07:15
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Erzincan'da sabah saatlerinde 3.2 ve 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Erzincan'da saat 06.23 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
10 DAKİKA SONRA BİR SARSINTI DAHA
Erzincan 3.2 büyüklüğündeki depremden 10 dakika sonra yani 06.33 sıralarında ise 3.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber