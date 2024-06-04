Erzincan'daki maden faciasından acı haber! Bakan Bayraktar duyurdu

04 Haziran 2024 14:48 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:57

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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