Erzincan'daki maden faciasından acı haber! Bakan Bayraktar duyurdu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
04 Haziran 2024 14:48 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:57
Son dakika... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:
"Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Detaylar geliyor...
Kaynak: Tgrthaber.com