Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İşçileri kurtarma çalışması başlatıldı

04 Haziran 2024 13:35 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 13:56

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan iki işçiden biri göçükten çıkartılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.

Eksi 360 kodunda meydana gelen olayda Tevfik Soy ve Harun Kara isimli işçiler göçük altında kaldı.

İŞÇİLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Göçük altındaki Tevfik Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken çalışmalar sürüyor. Harun Kara'nın göçükten çıkartıldığı öğrenildi.

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