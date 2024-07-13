Erzurum'da kahreden olay! Serinlemek için Tortum Gölü'ne giren 16 yaşındaki Bedirhan'dan acı haber
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyretmesiyle vatandaşlar serinlemek için yasak olan göl ve akarsulara girmeye devam ediyor. Boğulma vakalarında artış yaşanırken, bir acı haber de Erzurum'dan geldi. Dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum Gölü'ne giren ve gözden kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Bunaltıcı sıcaklar yurt genelinde devam ederken, boğulma vakaları da artıyor.
Serinlemek amacıyla Tortum gölüne giren bir grup çocuktan biri olan Bedirhan Kotan, suda gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen Bedirhan'a ulaşılamadı.
Gece boyunca devam eden aramalardan sonuç alınamadı.
Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı.
Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedenini bugün sabah saatlerinde buldu.
Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
İlçe sakinleri Tortum Gölü'nde benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söylediler.