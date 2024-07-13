Erzurum'da kahreden olay! Serinlemek için Tortum Gölü'ne giren 16 yaşındaki Bedirhan'dan acı haber

13 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 09:57

Bunaltıcı sıcaklar yurt genelinde devam ederken, boğulma vakaları da artıyor.

Serinlemek amacıyla Tortum gölüne giren bir grup çocuktan biri olan Bedirhan Kotan, suda gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen Bedirhan'a ulaşılamadı.

Gece boyunca devam eden aramalardan sonuç alınamadı.

Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı.



Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedenini bugün sabah saatlerinde buldu.

Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.



İlçe sakinleri Tortum Gölü'nde benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söylediler.