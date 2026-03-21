Erzurum'da kan donduran cinayet! Bayram günü sokak ortasında boğazı kesilerek öldürüldü

Erzurum’da gece saatlerinde dehşet yaşandı. Rabia Ana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak üzerinde hareketsiz şekilde yatan şahsı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANMIŞ

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, şahsın boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.