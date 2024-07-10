Erzurum'da korkunç olay! Akıntıya kapıldı şehir değiştirdi
Erzurum'un Karayazı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Yakıp Eren bir anda gözden kayboldu. Ekiplerin arama çalışması başlattığı Eren'in cansız bedeni 30 kilometre uzakta, Ağrı'nın Tutak ilçesinden çıktı.
Erzurum'da acı bir olay meydana geldi.
3 gündür etkisini sürdüren sağanak, Karayazı ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.
Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki Yakıp Eren, yanındaki arkadaşıyla birlikte debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.
Selde sürüklenen Eren gözlerden kaybolurken, yanındaki arkadaşı sudan çıkarak kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Rize'den gelen ekiplerde destek verdi.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Erzurum'da akıntıya kapıldı, cansız bedeni Ağrı'da bulundu
Üzüntülü haber ise sabah saatlerinde Yakıp Eren'in kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek köyünden geldi.
Erzurum'dan sele kapılan Yakıp Eren'in cansız bedeni bölgeden geçen derede bulundu.