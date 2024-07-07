Hakan Çalhanoğlu mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu: Keşke geri çekilmeseydik

07 Temmuz 2024 03:51 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 04:33

A Milli Takım 2-1'lik Hollanda maçı sonrası EURO 2024'e veda ederken, kaptan Hakan Çalhanoğlu gözyaşlarına boğuldu.

Mağlubiyet sonrası Çalhanoğlu, "İkinci yarıya iyi başlamadık, çok geri çekildik. Keşke geri çekilmeseydik. İkinci golden sonra fırsatlar da bulduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Çalhanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal."

2032 HEDEFİ

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Hakan Çalhanoğlu, bu turnuvanın takımı daha da öne taşıyacağına dikkat çekti. Başarılı futbolcu, “2032 bizim için çok önemli. Buraya kadar geldik başardık. Bu da ayrı bir gurur bizim için. Oyuncularımızın ilk turnuvası. Bundan çok tecrübe kazanacaklar, ders çıkaracaklar. Biz de aynı şekilde. Birlik olduğumuz sürece, beraber olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Bunu her zaman gösterdik. Taraftarlarımızın son düdükte bizi ayakta alkışlaması çok önemliydi. Çünkü onlara heyecan yaşattık. Duygusal anlar yaşadık” şeklinde konuştu.