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Hakan Çalhanoğlu mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu: Keşke geri çekilmeseydik

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
07 Temmuz 2024 03:51 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 04:33
Hakan Çalhanoğlu mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu: Keşke geri çekilmeseydik

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2-1'lik Hollanda maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı. EURO 2024'e veda sonrası konuşan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya iyi başlamadık, çok geri çekildik. Keşke geri çekilmeseydik. İkinci golden sonra fırsatlar da bulduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım 2-1'lik Hollanda maçı sonrası EURO 2024'e veda ederken, kaptan Hakan Çalhanoğlu gözyaşlarına boğuldu. 

Mağlubiyet sonrası Çalhanoğlu, "İkinci yarıya iyi başlamadık, çok geri çekildik. Keşke geri çekilmeseydik. İkinci golden sonra fırsatlar da bulduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu: Keşke geri çekilmeseydik - 1. Resim

Çalhanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal."

Hakan Çalhanoğlu mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu: Keşke geri çekilmeseydik - 2. Resim

2032 HEDEFİ

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Hakan Çalhanoğlu, bu turnuvanın takımı daha da öne taşıyacağına dikkat çekti. Başarılı futbolcu, “2032 bizim için çok önemli. Buraya kadar geldik başardık. Bu da ayrı bir gurur bizim için. Oyuncularımızın ilk turnuvası. Bundan çok tecrübe kazanacaklar, ders çıkaracaklar. Biz de aynı şekilde. Birlik olduğumuz sürece, beraber olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Bunu her zaman gösterdik. Taraftarlarımızın son düdükte bizi ayakta alkışlaması çok önemliydi. Çünkü onlara heyecan yaşattık. Duygusal anlar yaşadık” şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu: Keşke geri çekilmeseydik - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
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