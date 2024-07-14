Esenyurt'ta ağızları açık bırakan görüntü! Apartmanın önüne tuvaletini yaptı

14 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 15:07

KPSS lisans her yıl, ön lisans ve ortaöğretim ise iki yılda bir yapılır

KPSS lisans her yıl, ön lisans ve ortaöğretim ise iki yılda bir yapılır

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi’nde bulunan bir apartmanın önünde bekleyen adamın hareketi sosyal medyada gündem oldu. Bebek arabasıyla birlikte kameraya yansıyan adam, ayakta durarak apartmanın önüne tuvaletini yaptı.

Görenleri şaşkına çeviren olay sonrası adam apartmanın önünden uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar ise apartmanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"KEDİ BİLE YAPMAZ BÖYLE BİR ŞEY"

Mahalle sakini Osman Altunsoy, "Akşam gördüm. Adam elinde çocuk arabasıyla dolanıyor. Geliyor buraya tuvaletini yapıyor gidiyor. Bize gelip dese ki tuvaletiniz var mı diye var deriz. Nasıl bir şey bu anlayamadık. İnsan dediğin yapmaz bunu. Kedi bile yapmaz böyle bir şey. Bu adama insan denmez. Kedi kumu ile örttüm üzerini insanlar görmesin diye. Hayvanlar bile yapmaz bunu. Adam gelse bize dese tuvaletim var diye biz zaten müsaade ediyoruz. Yanında bir de çocuk vardı. Alışveriş yapmış herhalde orada bekliyordu" ifadelerini kullandı.