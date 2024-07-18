Esenyurt'ta dehşet anları! 2 genç sokak ortasında böyle vuruldu

18 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:21

Instagram'a 'Süper Beğeni' geliyor: Günde bir kez kullanılabilecek

Instagram'a 'Süper Beğeni' geliyor: Günde bir kez kullanılabilecek

İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.B. ve Ş.B isimli iki genç ile tartışma yaşadıkları V.T. isimli şahısla yolda karşılaştı. 2 genci gören saldırgan belindeki silaha sarıldı.

Elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

2 arkadaşın silahla vurulduğu anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşın sokakta yürüdüğü sırada koşarak yanlarına gelen şahsın ateş açtığı, ardından saldırganın aracın arkasına gizlenmeye çalışan kişiyi de vurduğu görülüyor.