Esenyurt'ta gece saati dehşete düştüler! Bir anda evlerine ve arabalarına ateş açıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 05:52 - Güncelleme : 16 May 2024 06:00
Esenyurt'ta gece saati 2 motorcu evlere ve arabalara rastgele ateş açarak mahalle sakinlerini dehşete düşürdü.
Esenyurt'ta gece saatlerinde 2 motorcu tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara açılan ateşte vatandaşlar paniğe kapıldı.
Atatürk Mahallesi 2225. Sokak'ta gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen 2 motorcu tarafından rastgele ateş açıldı. Kurşunların bir kısmı evlere, bir kısmı ise arabalara isabet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı