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Sultangazi'de iş yerlerinin olduğu binada yangın paniği yaşandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 May 2024 05:36 - Güncelleme : 16 May 2024 05:37

Sultangazi'de gece yarısı iş yerlerinin olduğu binada çıkan yangın panik oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi’de 4 adet iş yerinin yer aldığı binada gece yarısı 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde binaların arasındaki boşlukta yer alan çöplerin olduğu noktadan çıkan yangın kısa sürede binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yan tarafta bulunan binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası ölü veya yaralı olmazken 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'de iş yerlerinin olduğu binada yangın paniği yaşandı - 1. Resim
"ÇÖP, LASTİK ATIYORLAR"

Yangının çıktığını gören bir mahalle sakini, “Alevin yükseldiğini gördüm. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar.” şeklinde açıklama yaptı. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından araştırılmaya devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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