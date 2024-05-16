Sultangazi'de iş yerlerinin olduğu binada yangın paniği yaşandı

16 May 2024 05:36 - Güncelleme : 16 May 2024 05:37

Sultangazi’de 4 adet iş yerinin yer aldığı binada gece yarısı 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Yunus Emre Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde binaların arasındaki boşlukta yer alan çöplerin olduğu noktadan çıkan yangın kısa sürede binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yan tarafta bulunan binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası ölü veya yaralı olmazken 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



"ÇÖP, LASTİK ATIYORLAR"

Yangının çıktığını gören bir mahalle sakini, “Alevin yükseldiğini gördüm. Alevler binanın arasından yükseliyordu. Buraya çöp, lastik gibi her şey atıyorlar.” şeklinde açıklama yaptı. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından araştırılmaya devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.