Esenyurt'ta yol tartışmasında araçtan inen yolcu cezayı yedi

Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araçtan inerek diğer sürücüyle kavga eden sürücü ve yolcuya 2 bin 492 lira para cezası kesildi. 2 kişi daha sonra Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

KAVGA GÖRÜNTÜLÜ KAYDA GİRDİ



Esenyurt'ta Ö.B.T. isimli araç sürücüsü ile yanında bulunan S.T. isimli şahıs, trafikte seyir halinde ilerledikleri sırada bir sürücü ile iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.B.T. ve S.T. otomobilden inerek, diğer sürücüyle kavga etmeye başladı. Sürücü o anları cep telefonu ile kayda alırken, araya diğer sürücüler girdi.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerinin sanal devriyesi sırasında şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekiplerce kısa sürede yakalanan sürücü ve yanında bulunan şahsa, ‘taşıt yolu üzerinde duraklama' ile ‘yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' suçlarından 2 bin 492 lira idari trafik cezası kesildi. Ö.B.T. ve S.T., adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.