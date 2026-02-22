Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Esenyurt'ta yol tartışmasında araçtan inen yolcu cezayı yedi

Esenyurt'ta trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahıs diğer sürücüye saldırdı. Emniyet ekipleri görüntüler sonrası harekete geçerek cezayı kesti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 20:30

Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araçtan inerek diğer sürücüyle kavga eden sürücü ve yolcuya 2 bin 492 lira para cezası kesildi. 2 kişi daha sonra Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Esenyurt'ta yol tartışmasında araçtan inen yolcu cezayı yedi

KAVGA GÖRÜNTÜLÜ KAYDA GİRDİ


Esenyurt'ta Ö.B.T. isimli araç sürücüsü ile yanında bulunan S.T. isimli şahıs, trafikte seyir halinde ilerledikleri sırada bir sürücü ile iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.B.T. ve S.T. otomobilden inerek, diğer sürücüyle kavga etmeye başladı. Sürücü o anları cep telefonu ile kayda alırken, araya diğer sürücüler girdi.

Esenyurt'ta yol tartışmasında araçtan inen yolcu cezayı yedi

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube ekiplerinin sanal devriyesi sırasında şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekiplerce kısa sürede yakalanan sürücü ve yanında bulunan şahsa, ‘taşıt yolu üzerinde duraklama' ile ‘yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' suçlarından 2 bin 492 lira idari trafik cezası kesildi. Ö.B.T. ve S.T., adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Batman'da feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: 3 ağır yaralı
Esenyurt'ta sokak ortasında infaz! Saldırgan kayıplara karıştı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.