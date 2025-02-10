Eşinin aldattığından şüphelenince cebine dinleme cihazı yerleştirdi! Kayıtları dinleyince büyük şok yaşadı

İstanbul Kartal'da meydana gelen olayda D.Ç. eşi E.Ç.'nin kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine harekete geçti ve eşinin cebine bir ses kayıt cihazı yerleştirdi. Eşi bu ses kayıt cihazından habersiz defalarca kez sevgilisiyle buluştu. Hatta bir araba içerisinde sevgilisiyle özel anlar yaşadı. Tüm bu süreçler ve sesler, cebinde olduğunu bilmediği ses kayıt cihazı tarafından kaydedildi.

KAYITLARI DİNLEYİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; ses kayıt cihazını eşinin cebinden çıkarıp dinleyen D.Ç. şaşkına döndü. Eşinin başka bir kadına, “Sevgilim”, “Hayatım” dediği cümleler ve bazı anlara dair de ses kayıtları onu oldukça öfkelendirdi. Elindeki ses kaydını alarak kocasının evli olan sevgilisinin eşi G.T.’ye ulaştı ve elindeki ses kaydını ona verdi.

İNTİKAMINI BÖYLE ALDI

Ses kaydını dinleyen eş G.T. yaşadıklarına inanamadı. Başkasıyla aşk yaşayan eşi C.B.’yi boşadı. Ailesine ve yakınlarına karşı “rezil” olduğunu düşünen C.B. kendisine ve sevgilisine kurulan kumpasın intikamını almaya karar verdi. Eşinin cebine ses kayıt cihazı koyan D.Ç.’den şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma neticesinde D.Ç hakkında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” ve “Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek” suçlarından iddianame düzenlendi. Mağdur olan D.Ç. yaptığı bir hatayla sanık oldu.