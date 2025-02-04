Eşinin aldattığından şüphelenip özel dedektif tutmak istedi! Milyonlarca lira dolandırıldı! Çete liderini kırık kolu ele verdi

04 Şubat 2025 08:36 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:06

İstanbul’da yaşayan bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek özel dedektif tutmak istedi. Talihsiz kadın dolandırıcıların tuzağına düştü. İnternet üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından tam 7 milyon lira dolandırıldı. İşte detaylar...

İstanbul ve Manisa'da 2 ayrı suç örgütü çökertildi! Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu

İstanbul ve Manisa'da 2 ayrı suç örgütü çökertildi! Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu

Akılalmaz dolandırıcılık olayı İstanbul'da meydana geldi. Bir kadın, eşinin kendisinden boşanmak istemesi üzerine eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek özel dedektif araştırması yaptı. İnternet üzerinden iletişime geçtiği kişiler tarafından 7 milyon TL dolandırıldı.

7 MİLYON TL ALDILAR

Talihsiz kadın internet üzerinden kendisini dedektif olarak tanıtan kişilerin aldatma olayını aydınlatabileceklerini ve telefonda silinen mesajları geri getirebileceklerini, bunun için de üç paket şeklinde program satın almaları gerektiğini söyleyerek farklı zamanlarda 7 milyon TL para aldıklarını söyledi.

7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri yaptıkları dikkatli çalışma ile bu işi organize eden 7 şüphelinin olduğunu tespit etti. Şüpheli şahısların takip edilmelerini zorlaştırmak adına farklı hesaplar arası transfer yaptıkları, tanınmamak için motorcu kaskı takarak ATM’den ve banka içerisinden paraları çektikleri tespit edildi.

ÇETE LİDERİNİ KIRIK KOLU ELE VERDİ

Şüphelinin kolunda alçı olduğu bilgisini alan polis, kırık ortopedi vakaları üzerine bir çalışma yaparak çete liderini tespit etti. 22 Ocak Çarşamba günü Ankara’daki 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 şüpheli tutuklandı.