İstanbul ve Manisa'da 2 ayrı suç örgütü çökertildi!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Şubat 2025 08:07 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:08

İstanbul ’da H.Ç.’nin, Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-8” operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 5 Milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu.

İstanbul ’da H.Ç.’nin, Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-8” operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 5 Milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu.