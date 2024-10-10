Eşinin mezarını görünce kahroldu! Kadının iddiası şoke etti: "Benimle evlenmek isteyenler yapmış olabilir"

10 Ekim 2024 11:32 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:02

Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki Cennet Şanlıtürk her gün ziyaret ettiği eşinin mezarını tahrip edilmiş halde buldu. Kendisine gelen evlilik tekliflerini reddeden kadın, mezarı bozanların o kişiler olduğunu iddia etti.

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Denizli​'de yaşayan Cennet Şanlıtürk'ün eşi Mevlüt Şanlıtürk'ü 2 yıl önce kaybetti. Cennet Şanlıtürk, eşinin ölümünün ardından her gün mezarını ziyaret etmeye başladı. Şanlıtürk son kabir ziyaretinde ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Eşinin kabrini ziyaret eden Cennet Şanlıtürk, mezar​ mermerlerinin kırılarak zarar verildiğini gördü. Durumu önce mezarlık görevlilerine ardından polis ekiplerine bildiren Şanlıtürk, bunu yapanların bulunması için şikayette bulundu.

KADININ İDDİASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Son olarak eşinin kabrine geçtiğimiz hafta perşembe günü geldiğini belirten Cennet Şanlıtürk, düğün sebebiyle Tavas​ ilçesine gittiğini söyledi. Hafta başı tekrar eşinin mezarını ziyaret ettiği sırada acı durumla karşılaştığını ifade eden Cennet Şanlıtürk, "Pazartesi günü tekrar geldiğimde eşimin mezarını bu halde gördüm. İnsan olan biri bunu yapamaz. Bunu yapan kesinlikle insan değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, bunu yapanın bulunmasını istiyorum.

Mezara bu yapılır mı? Dünden beri yanıyorum, bağırıyorum. Bunu yapanı bulun, cezasını verin. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Benimle evlenmek için istemeye gelenler oluyor. Onları reddediyorum. Onlar yapabilir mi bilmiyorum. Evlilik tekliflerini kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum. Kimsenin günahını da almak istemiyorum. Bugün mezara bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir. Yapsın, benim kaybedecek, korkacak bir şeyim yok. Bunu yapan kimse benim karşıma çıksın, ne yapacaksa bana yapsın" dedi.