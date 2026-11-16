Avukat Mehmet Savruk, müvekkili önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Eski Bakan Taner Yıldız’ın avukatından fon açıklaması: 500 bin TL manevi tazminat davası açıldı Avukat Mehmet Savruk, müvekkili önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkındaki fon iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Basın organlarında Taner Yıldız'ın fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL kazanç sağladığı iddiaları yer almıştır. Avukat Mehmet Savruk, bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ve somut bir bilgi veya belgeye dayanmadığını ifade etmiştir. İddialarla ilgili olarak Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına 2026/64660 soruşturma sayılı dosya üzerinden suç duyurusunda bulunulmuştur.

Avukat Mehmet Savruk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim önceki dönem Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bazı basın organlarında, "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL Kazanç sağladığı" yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışı olup, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır. Doğruluğu konusunda hiçbir delil, bilgi ve belge de bulunmayan bu yöndeki asılsız iddialar, kamuoyunda haksız bir olgu oluşmasına ve müvekkilimin kişilik haklarının büyük ölçüde zedelenmesine sebep olmuştur. Bu asılsız yayında bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/397 Esas sayılı dosyası ile 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açılmış, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/64660 soruşturma sayılı dosyası üzerinden suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilime yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor, müvekkilime yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan müfteriler hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyorum."