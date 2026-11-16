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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:19

Fon soruşturmasında adı geçiyordu: Otomobilde ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın dosyasında yeni gelişme

Adı fon soruşturmasında Ali Emre Ballı'nın otomobilinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.

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Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında adı geçiyordu: Otomobilde ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın dosyasında yeni gelişme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:19

Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı, 6 Ekim tarihinde otomobilinde ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Olaya ilişkin, , içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunması hakkında yürütülen soruşturmayı yetkisizlik kararı ile 'na gönderdi.,

OTOPSİ RAPORU VE BAZ KAYITLARI İSTENDİ

Soruşturma çerçevesinde ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.

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#Otomobil
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
#Fon Soruşturması
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