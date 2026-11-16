Fon soruşturmasında adı geçiyordu: Otomobilde ölü bulunan Ali Emre Ballı'nın dosyasında yeni gelişme

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İstanbul
Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı, 6 Ekim tarihinde otomobilinde ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunması hakkında yürütülen soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.,
Soruşturma çerçevesinde ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.